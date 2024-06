Massimiliano Atrigna, coordinatore per i Caraibi del MAIE, ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica Dominicana, Sua Eccellenza Stefano Queirolo Palmas, in un faccia a faccia caratterizzato da un clima di grande cordialità e collaborazione.

L’Ambasciatore Queirolo Palmas ha accolto calorosamente Atrigna, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto dai coordinatori del MAIE sui vari territori e inviando i saluti al Senatore Ricardo Merlo, presidente MAIE, per la lettera ricevuta.

Durante l’incontro sono stati affrontati tre temi principali: eccoli in una nota targata MAIE.

“Personale Diplomatico: l’Ambasciatore ha sottolineato la carenza di due figure cruciali nel personale dell’Ambasciata, una situazione che è già stata oggetto di un rapporto e di una visita del Direttore Generale Maria Luigi Vignali. Se non risolta a breve, il MAIE richiederà ai propri parlamentari di presentare un’interrogazione parlamentare per accelerare l’assegnazione delle unità mancanti, specialmente per il ruolo di segretario, difficile da sostituire a causa delle specifiche normative richieste.

L’Ambasciatore ha promesso di recarsi personalmente alla Farnesina durante il periodo estivo per discutere la questione, segnalando che il Ministero è vicino a una soluzione.

Riconoscimento del MAIE come Associazione: l’Ambasciatore ha confermato che non vi sono ostacoli al riconoscimento del MAIE come associazione e che si procederà con le formalità necessarie.

Gestione dei Visti da parte di Almaviva: l’Ambasciatore ha riportato di aver inviato una comunicazione a Almaviva per risolvere alcune lamentele, in particolare riguardo l’uso della carta di credito e per i servizi VIP che vengono quasi imposti come se fossero l’unica opzione, secondo segnalazioni ricevute dal coordinatore Atrigna.

L’Ambasciatore ha inoltre informato che è stato aperto un nuovo ufficio per migliorare la gestione dei visti e che presto sarà possibile la consegna dei visti direttamente ai propri domicili, non solo a Santo Domingo, ma in tutta la Repubblica Dominicana.

Problematiche dei Passaporti: nonostante gli sforzi, l’Ambasciata continua a soffrire di carenza di personale per la gestione dei passaporti. L’Ambasciatore ha promesso di inviare un rapporto dettagliato che permetterà al MAIE di fare pressione sulle autorità competenti”.

“L’incontro – conclude il comunicato MAIE – si è concluso con uno scambio di contatti diretti per garantire una comunicazione più fluida e risolvere tempestivamente le urgenze. Il MAIE continuerà a fare pressione attraverso i propri parlamentari e il CGIE per migliorare la situazione del personale dell’Ambasciata. Ringraziamo l’Ambasciatore Stefano Queirolo Palmas per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.