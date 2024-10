Martina Benedetti è la nuova Coordinatrice delle Pari Opportunità in Repubblica Dominicana, una decisione strategica voluta dal Coordinatore Caraibi Massimiliano Atrigna e fortemente supportata dal Vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi.

Questa nomina – si legge in una nota – si inserisce in un piano più ampio di sviluppo e consolidamento delle attività del MAIE nel Paese, con un focus specifico sulle tematiche delle pari opportunità e l’inclusione delle donne.

Benedetti, con una lunga esperienza in organizzazioni internazionali come l’ACNUR e l’OIT, sarà responsabile della promozione di iniziative volte a garantire l’equità di genere, favorendo l’inclusione sociale e l’emancipazione delle comunità più vulnerabili.

Il Ruolo di Vincenzo Odoguardi nello Sviluppo del MAIE in Repubblica Dominicana

La crescita e il rafforzamento del MAIE in Repubblica Dominicana sono il risultato dell’impegno instancabile del Vicepresidente Vincenzo Odoguardi, il cui contributo è stato determinante nel consolidare la presenza del Movimento nel Paese. Odoguardi ha promosso una serie di iniziative volte a sostenere la comunità italiana all’estero e a rafforzare i legami con le istituzioni locali, assicurando che i valori del MAIE siano ben rappresentati.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE

Martina Benedetti: Un Profilo di Eccellenza nella Cooperazione Internazionale

Martina Benedetti è una professionista con oltre 15 anni di esperienza nel campo della cooperazione internazionale e dell’aiuto umanitario, avendo lavorato per numerose agenzie delle Nazioni Unite e ONG in vari Paesi. In particolare, ha maturato competenze in ambiti cruciali come i diritti umani, la protezione dei rifugiati e la gestione dei progetti di cooperazione, il che la rende la persona ideale per ricoprire un ruolo di leadership nel MAIE.

Nel suo curriculum, spiccano ruoli di responsabilità presso l’ACNUR e l’OIT, con incarichi specifici in Repubblica Dominicana, dove ha già operato per promuovere la protezione e i diritti delle comunità migranti. Queste esperienze le permetteranno di affrontare con competenza le sfide legate alla promozione dell’equità di genere e dell’inclusione sociale all’interno della comunità italiana residente nell’isola di Santo Domingo.