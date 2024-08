Alessandro Fasanella è il nuovo Coordinatore per le Politiche Giovanili in Repubblica Dominicana. La nomina, fortemente voluta dal Vicepresidente Vincenzo Odoguardi e dal Coordinatore dei Caraibi Massimiliano Atrigna, segna un passo significativo per il rafforzamento del supporto ai giovani italiani residenti all’estero.

“Fasanella – si legge in un comunicato – porta con sé un background solido e una passione genuina per il supporto e la crescita dei giovani. Nato a Trebisacce, in Calabria, ha completato il Liceo Linguistico “Galileo Galilei” dove ha sviluppato competenze linguistiche avanzate in spagnolo, inglese e francese. Oltre alla sua formazione linguistica, ha acquisito abilità in marketing, gestione di progetti, pianificazione budget, comunicazione e risoluzione dei problemi.

Il MAIE riconosce l’importanza cruciale delle politiche giovanili per garantire un futuro prospero alle nuove generazioni. Alessandro Fasanella, con il suo entusiasmo e impegno, rappresenta il simbolo di questo obiettivo

Accogliendo la nomina, il neo coordinatore ha dichiarato: “Con immenso onore accolgo questa nomina, lavorerò fin da subito con tanto entusiasmo, offrendo al Movimento e a tutti gli italiani residenti all’estero la parte migliore di me. Ringrazio il direttivo per l’opportunità e saluto tutti i coordinatori, sarà un piacere lavorare al vostro fianco”.