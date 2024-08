L’associazione Mondo Italia, presieduta da Tullio Marino, e il MAIE della Repubblica Dominicana, lanciano un’interessante e inedita iniziativa: il “Passaporto Gastronomico d’Italianità”. Di cosa si tratta? Di un tour gastronomico tra i vari ristoranti italiani che vi partecipano.

“Sosteniamo il Passaporto Gastronomico d’Italianità – dichiara il vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi – perché come Movimento Associativo Italiani all’Estero da sempre lavoriamo per promuovere la cultura italiana, le nostre tradizioni, le eccellenze del made in Italy, comprese quelle enogastronomiche naturalmente. Cultura per noi vuol dire anche cucina italiana, con i ristoratori italiani che sono importantissimi ambasciatori della vera ristorazione italiana nel mondo”.

“Con il Passaporto Gastronomico vogliamo quindi non solo promuovere la cucina italiana, ma anche sostenere gli italiani che operano nel settore della ristorazione in questo meraviglioso Paese dei Caraibi”, ha sottolineato in conclusione Odoguardi.

Il Passaporto Gastronomico potrà essere ritirato presso i ristoranti aderenti: il titolare del passaporto dovrà effettuare un pasto (Colazione, pranzo o cena) in un minimo di 10 ristoranti aderenti e farsi timbrare il documento. Ottenendo tutti e 10 i timbri avrà diritto a partecipare al premio finale: un viaggio in Italia, con volo e hotel pagati.

Coloro che avranno almeno 10 timbri sul passaporto parteciperanno all’estrazione che si terrà a dicembre in occasione dell’Evento di NATALE ITALIANO 2024. Il premio verrà assegnato nel 2025 e le date verranno concordate con il vincitore del concorso.

Mondo Italia è una organizzazione senza scopo di lucro, dedita all’organizzazione di eventi ricreativi e di intrattenimento per la comunità italiana e i suoi seguaci. Impegnata nella promozione della cultura, dell’arte e della solidarietà.