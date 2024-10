Giovedì 24 ottobre, su invito della Manchester Italian Association, una delegazione del Comites composta dal Presidente Cesare Ardito, il Vice-Presidente Safiqul Islam e la Segretaria Silvia Massini ha partecipato alla proiezione pubblica a Manchester del documentario “Roots of the Vine”, realizzato nel 2001, che racconta la storia della prima immigrazione italiana a Manchester nella Little Italy di Ancoats.

Dopo la proiezione sono intervenuti Antony Rea, tra gli autori del documentario, la presidente dell’associazione Lorraine Taurasi e il Console di Manchester Matteo Corradini.

“È stato un enorme piacere partecipare a questa serata, gettando le basi per una fruttuosa collaborazione tra il Comites e la MIA al fine di valorizzare il contributo storico dell’immigrazione italiana a Manchester”, ha dichiarato il Presidente del Comites di Manchester Cesare Ardito.