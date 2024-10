Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria: ha vinto le elezioni regionali 2024 battendo, con circa 6mila voti di scarto, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando.

Legnata nei denti per il centrosinistra, con un Pd che prende il doppio di Fratelli d’Italia (153mila voti per i dem, quasi il 30%) ma che non riesce ad andare al governo, anche a causa del crollo M5S: i pentastellati non raggiungono il 5%. Annientati.

Lega 8.5%, tiene Forza Italia con un 8%. La lista civica promossa da Maurizio Lupi, con i candidati di Noi Moderati, raccoglie quasi il 10% dei voti.

Perdere le elezioni in Liguria, dopo il caso Toti e tutto ciò che sappiamo, e con un candidato di peso come Orlando, per la sinistra è un sonoro schiaffone.

Ma i liguri hanno voluto inviare un messaggio chiaro anche a certe toghe rosse: continuiamo a sostenere il progetto legato alla visione politica del centrodestra, nonostante tutto quanto l’accaduto. Perché qui decidiamo noi chi ci governa, non la magistratura. Bravi.

