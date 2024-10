Maria Tripodi, Sottosegretario agli Esteri, si trova in questi giorni in Paraguay, per una serie di incontri bilaterali di alto livello.

La visita rappresenta un seguito della missione di sistema del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nei paesi del Cono Sud, nel quadro del rafforzamento dei rapporti tra Italia e i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

Tripodi questa mattina ha sottoscritto con la ministra del turismo paraguaiana, Angelita Duarte, un Piano d’azione congiunto in materia di turismo. L’obiettivo è implementare i flussi turistici e di fedeli dal Paraguay in Italia anche in vista del Giubileo.

Nel corso della giornata il sottosegretario ha in agenda colloqui con il viceministro agli Affari Esteri, Victor Verdun, col viceministro dell’Economia e del Commercio, Rodrigo Maluff, e col ministro del Consiglio di Difesa Nazionale, Cíbar Benítez, oltre che col presidente della Direzione nazionale per l’Aeronautica civile e membri della Forza Aerea Paraguayana.

Al termine della giornata, il sottosegretario prevede incontri nella residenza dell’ambasciatore Marcello Fondi con esponenti della comunità italiana in Paraguay.