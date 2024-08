L’Università di Pavia dal 5 al 12 agosto è in missione in Colombia e a rappresentare l’ateneo lombardo è la professoressa Olimpia Niglio che per alcuni anni è stata docente in questo paese svolgendo un importante impegno accademico e di diplomazia culturale nonchè favorendo attività di ricerca finalizzate a valorizzare la memoria di tanti italiani che sin dalla prima metà del XIX secolo hanno contribuito allo sviluppo di questa terra rappresentativa dell’America Latina.

Il 6 agosto, giorno in cui in Colombia si celebra la fondazione spagnola della capitale da parte di Gonzalo Jiménez de Quesada nel 1538, si è svolto un interessante incontro presso l’Istituto Italiano di Cultura alla presenza del direttore dott. Michele Cavallaro.

Durante l’incontro sono stati condivisi progetti di collaborazione e programmata l’apertura della mostra su “Ingegneri e architetti italiani in Colombia” a cura di Rubén Hernández Molina e Olimpia Niglio e che aprirà le porte l’ultima settimana di agosto 2024 presso l’auditorium dell’Universidad La Salle nel centro storico della Candelaria.

Il 7 agosto, giorno della battaglia di Boyaca (1819) nell’ambito degli eventi della guerra di indipedenza della Colombia dalla Spagna, si è svolto l’incontro con l’Ambasciatore Giancarlo Maria Curcio presso la sede dell’Ambasciata d’Italia.

L’incontro ha favorito un proficuo dialogo di condivisione non solo sui progetti che sono stati svolti negli anni passati dalla professoressa Niglio, ma principalmente sul supporto scientifico che l’Università di Pavia d’ora in avanti immetterà nei rapporti di collaborazione accademica.

Infatti, l’ateneo pavese nel 2023 ha firmato un accordo quadro con la Pontificia Universidad Javeriana e nel 2024 con la Universidad de Los Andes per favorire non solo progetti di formazione per gli studenti ma anche programmi di ricerca tra docenti di diverse competenze scientifiche.

Sono in corso in questi giorni incontri con le suddette università firmatarie degli accordi quadro ma anche con la Universidad La Salle, la Universidad La Sabana, l’Universidad de Ibagué e con il sindaco della città di Ibagué, la dottoressa Johana Ximena Aranda con cui è già confermato un incontro per lunedì 12 agosto alla presenza anche del segretario alla cultura della città di Ibagué e del dottor Leonidas López già rettore dell’Universidad de Ibagué nonché assessore della città sui temi dell’educazione e della cultura.

A fine settembre 2024 in Colombia nell’ambito del programma “Cattedra Europa” promossa dall’Universidad del Norte (Barranquilla) sarà presente il Rettore dell’Università di Pavia, professore Francesco Svelto con una conferenza magistrale sul ruolo dell’ateneo pavese sui temi della pace.