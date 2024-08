“A distanza di oltre dieci anni dalla mia interrogazione parlamentare con la quale chiedevo al Governo di elevare al rango di Consolato generale la Cancelleria consolare italiana di Montevideo sono nuovamente intervenuto su questo tema con un atto parlamentare chiedendo una risposta urgente su questo punto”. Questo è quanto dichiarato dal parlamentare Fabio Porta, eletto in Sud America per il Partito Democratico, commentando la presentazione di una nuova interrogazione al Governo sul tema.

“Oggi, rispetto a dieci anni fa, la collettività è aumentata di un terzo, arrivando a circa centoquarantamila cittadini italiani – ha continuato l’On. Porta – e, soprattutto, l’Italia ha speso pochi anni fa oltre due milioni di euro per la costruzione di una nuova Cancelleria consolare che ad oggi non è in grado di migliorare in nulla l’efficienza e soprattutto il volume dei servizi destinati ai nostri connazionali”.

“L’unica soluzione – secondo il deputato del PD – è quella di avere a Montevideo un Consolato Generale che si affianchi all’Ambasciata, così come avviene a Buenos Aires o a Caracas, con un numero adeguato di risorse umane qualificate in grado di rispondere alle domande di una delle maggiori collettività italiane al mondo”.

“In Parlamento – conclude Porta – grazie a iniziative del PD abbiamo garantito importanti risorse con la mia legge sul “fondo cittadinanza” e quella del collega Ricciardi sul “fondo passaporti”; risorse preziose ma non sufficienti in assenza di un parallelo impegno del Governo sul potenziamento della rete consolare, oltre ad una forte azione di verifica e controllo sul loro utilizzo”.