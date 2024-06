Il prof. Michele Scala, Presidente del Comites di Losanna e Coordinatore dell’Intercomites Svizzera, giudice-assessore non togato nel settore della protezione dei minori e degli adulti, è stato eletto all’unanimità – nella riunione costitutiva tenutasi domenica 2 giugno – -Presidente della Commissione di Garanzia della Circoscrizione Estero del Partito Democratico.

Michele Scala è protagonista, da molti anni, delle battaglie per la dignità e i diritti dell’emigrazione italiana in Svizzera e nel mondo e per l’affermazione del rispetto dei diritti civili e sociali dei settori più deboli delle società europee.

Al Prof. Scala sono giunti il ringraziamento e gli auguri di buon lavoro da parte di Elly Schlein, Segreteria nazionale del Partito Democratico, della Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, Stefania Gasparini e del Responsabile per gli italiani nel mondo del Partito Democratico Luciano Vecchi