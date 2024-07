Un’estate, quella italiana, che finora, almeno dal punto di vista del meteo, non è davvero cominciata. Tuttavia, nei prossimi giorni la situazione è destinata a cambiare.

Nel fine settimana, infatti, sole e cielo azzurro su quasi tutta la Penisola. Da lunedì, poi, è previsto l’arrivo del grande caldo africano.

Sabato atteso tanto sole e caldo su buona parte dei settori, con picchi fino ad oltre 35 gradi. Nel frattempo, la coda di una perturbazione di passaggio sull’Europa Centrale lambirà parte del nostro Paese, destabilizzando non poco l’atmosfera.

Le regioni settentrionali si troveranno in una sorta di “zona di convergenza” in cui interagiscono masse d’aria di origine diverse: da una parte il caldo africano, dall’altra le fresche e instabili correnti in discesa dal Nord Europa.

Massima attenzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, dove il maltempo ha già provocato ingenti danni nei giorni scorsi.

Domenica 7 luglio l’anticiclone aumenterà ulteriormente la sua forza al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: ecco che inizierà dunque una nuova fase rovente. In particolare, su Puglia, Sardegna e Sicilia si potranno toccare punte massime oltre i 36-37 gradi durante le ore pomeridiane.