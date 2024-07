Pasquale Sicignano è stato nominato nuovo Coordinatore e Responsabile delle Imprese e del Made in Italy del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) nella Repubblica Dominicana.

A nominare Sicignano è stato Massimiliano Atrigna, Coordinatore del MAIE Caraibi, con l’avallo del vicepresidente Vincenzo Odoguardi.

“Sono onorato di entrare a far parte del MAIE come responsabile delle imprese e del Made in Italy in Repubblica Dominicana”, le parole di Sicignano. “Voglio innanzitutto ringraziare Massimiliano Atrigna, Coordinatore del MAIE per il Caribe, per avermi scelto e dato fiducia per rappresentare questa carica”.

“Il mio obiettivo sarà quello di incentivare e dare supporto a tutte le aziende italiane presenti sul territorio dominicano e anche alle aziende italiane che vogliono intraprendere relazioni commerciali in questo paese. Non ho esitato a far parte del MAIE perché è l’unico movimento con un programma rivolto ad aiutare gli italiani all’estero”.

Sicignano è un imprenditore con 35 anni di esperienza professionale. È proprietario di diverse aziende e specializzato in affari internazionali, con competenze in proiezioni di bilancio, studi di mercato, piani aziendali, gestione del personale, marketing e vendite. Attualmente è fondatore e socio di un’azienda di importazione e distribuzione di food & beverages made in Italy nella Repubblica Dominicana. Inoltre, è impegnato in una società immobiliare e una firma di revisori contabili nel territorio dominicano.