Nell’era del digitale la politica ha una nuova platea da affrontare: i social. C’è chi li ama e chi li odia, chi li cavalca come un surfista fa con l’onda perfetta e chi li schiva preferendo i tradizionali comizi.

Una cosa è certa: oggi più che mai, i politici sono diventati anche “influencer”: chi riesce a cogliere le potenzialità del mezzo, vince la spunta blu.

Anche tra gli eletti all’estero c’è chi ha conquistato il trono come “re dei social”: se è vero che il PD ha conquistato al voto, il MAIE sembra dar filo da torcere sulle piattaforme mediatiche per eccellenza, Instagram e Facebook.

Da subito possiamo dirvi che, tra destra e sinistra, è il MAIE a risultare vincitore. Almeno, per quanto riguarda il numero di seguaci in rete. Infatti, se i follower di tutti gli eletti all’estero del Pd sommano in totale 47.710 (34.037 su Facebook, 13.673 su Instagram), quelli del centrodestra sono 57mila su FB e 2.332 su IG (anche per l’esiguo numero di eletti all’estero di centrodestra, soltanto due), arrivando a circa 60mila follower totali (questo grazie agli oltre 50mila fan di Billi su Facebook).

Il Movimento Associativo Italiani all’Estero – con 35mila fan su Facebook e 160.506 follower su Instagram – con un totale di quasi 200K seguaci si aggiudica dunque il primo gradino del podio di questa social-classifica.

Ma vediamo più nel dettaglio come se la cavano i 12 rappresentanti degli italiani residenti oltre i nostri confini. Attenzione: i dati riportati qui di seguito sono stati rilevati nel corso delle ultime tre settimane.

ALLA CAMERA:

1) Toni Ricciardi (PD, eletto in Europa) | Numero di Followers: 2027 Facebook; 1926 Instagram.

Toni Ricciardi, Storico delle migrazioni e delle catastrofi presso l’Università di Ginevra, eletto alla Camera dei Deputati – ripartizione estera Europa – con il Partito Democratico, ha una presenza moderata sui social media. Su Facebook ha una pagina poco attiva, prevale invece il movimento di condivisione di contenuti e partecipazione degli utenti sul suo profilo personale.

Su Instagram qualcosa c’è, ma l’account conta poco meno di 2k followers. Inaspettatamente c’è il profilo Tik Tok, ma nessun contenuto pubblicato.

Insomma, si capisce che la sua attività pubblica è principalmente orientata verso la divulgazione accademica e culturale.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 6,5. Si potrebbe fare di meglio.

ITALIANI ALL’ESTERO | Toni Ricciardi, Pd

2) Federica Onori (Azione, ex Movimento 5 Stelle, eletta in Europa) | Numero di Followers: 2659 Facebook; 979 Instagram.

Federica Onori è presente su Instagram con l’account @fede_onori_88, dove condivide aggiornamenti sulla sua attività politica e partecipazione a eventi internazionali. Si può notare una corrispondenza tra le condivisioni sui suoi profili, anche se si nota una maggior partecipazione da parte dei suoi seguaci sul papà dei social network: Facebook.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 7,5. Ci siamo quasi!

Federica Onori, eletta in Europa con il M5S, passa ad Azione di Calenda

3) Franco Tirelli (MAIE, eletto in Sud America)

Numero di Followers: 1324 Facebook; 9933 Instagram

Tirelli è un politico italo-argentino, deputato del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) per la ripartizione America Meridionale.

L’utilizzo di Facebook e Instagram per Tirelli è quasi quotidiano, come si può notare dalle condivisioni sul suo profilo. È interessante notare inoltre come Instagram, in questo caso, sembri il social più fruttuoso in termini di follower. Certo è che qui si vede una maggior partecipazione dei follower anche nei commenti, il che fa presupporre un lavoro ben fatto. Bene così!

VOTO DI POLI-FLUENCER: 8. Pollici in su!

On. Franco Tirelli, MAIE

4) Andrea Di Giuseppe (Fratelli d’Italia, eletto in Nord e Centro America) | Numero di Followers: 1327 Facebook; 159 Instagram

Deputato della Repubblica Italiana e Presidente del Comitato sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati Fratelli d’Italia: questo è il profilo di Andrea Di Giuseppe, proprio come descritto sulla sua bio di Facebook. Social che, tra l’altro, vince a spada tratta su IG, il cui tentativo di emersione è morto sul nascere, a quanto pare. Certo, anche su Facebook non si vedono post molto recenti… Ahia!

VOTO DI POLI-FLUENCER: 5. Parola d’ordine: POSTARE!

On. Andrea Di Giuseppe, Fdi

5) Christian Diego Di Sanzo (Pd, eletto in Nord e Centro America) | Numero di Followers: 876 Facebook; 1574 Instagram

Pagina Instagram collegata a Facebook. Oh, ben fatto! Di Sanzo pubblica abbastanza regolarmente i contenuti che documentano il suo lavoro istituzionale, incontri con la comunità italiana all’estero e partecipazione a eventi rilevanti. Un buon punto di partenza. C’è però qualcosa che manca: i followers! Pochi, specialmente su FB.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 7. “Grow-up”

Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto nel Nord e Centro America





6) Nicola Carè (Pd, eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide) | Numero di Followers: 6116 su Facebook; 3393 Instagram

“Personaggio politico”: questa è la biografia della pagina di Facebook. Che dire, concisa… Ma due righe sulla propria carica attuale sarebbero più proficue. Tutto sommato social abbastanza sfruttati anche se manca la visual identity.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 6. Senza infamia e senza lode.

On. Nicola Carè, PD

7) Simone Billi (Lega, eletto in Europa) | Numero di Followers: 56.921 su Facebook, 2.173 Instagram

Finalmente un profilo verificato! E si vede: Billi ha totalizzato quasi 57mila followers sulla sua pagina Fb, not bad! Considerando i dati disponibili, Simone Billi mostra una presenza attiva sui social media, con una frequenza di pubblicazione regolare e un numero significativo di follower, specialmente su Facebook, con margini di miglioramento nell’engagement e nell’espansione della sua audience. Su Instagram, tanti selfie: forse un po’ troppi? In fin dei conti, però, si può dire che con i social ci sa fare.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 8. Continua così!

L’On. Simone Billi alla Farnesina

8) Fabio Porta (Pd, eletto in Sud America) | Numero di Followers: 12.483 Facebook; 4.331 Instagram

Presenza attiva specialmente su Instagram! Curioso. Simpatica l’idea delle immagini in evidenza a formare il cognome “Porta”, anzi “Vote Porta”.

Buona presenza in generale sui social, anche se pure qui si nota una mancanza di visual identity. È importante costituire un’immagine del proprio brand che sia coerente con font, palette cromatiche ed elementi grafici riconoscibili in ogni post. Qui, c’è un po’ di confusione.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 7. Un consiglio: cerca il tuo lato distintivo!

Italiani all’estero, On. Fabio Porta (Pd)





AL SENATO:

9) Andrea Crisanti (Pd, eletto in Europa) | Numero di Followers: 10.089 Facebook; 1.058 Instagram

Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Partito Democratico eletto nella circoscrizione estero Europa, utilizza attivamente i social media per comunicare con il pubblico e condividere informazioni sulle sue attività politiche e scientifiche. Sui suoi canali ci sono diversi video dove parla e si rivolge direttamente ai cittadini, il che gli conferisce sicuramente un merito!

VOTO DI POLI-FLUENCER: 8,5. Good job!

Andrea Crisanti, Pd

10) Mario Borghese (MAIE, eletto in Sud America) | Numero di Followers: 6445 Facebook; 6.288 Instagram

Eletto nella circoscrizione America Meridionale, il senatore Mario Borghese usa senza dubbio di più Instagram rispetto a Facebook: utilizza quella piattaforma per mantenere un contatto visivo e diretto con i suoi sostenitori, pubblicando foto e video che documentano il suo impegno politico e sociale, il che non ci dispiace. Informazioni chiare e precise, sguardo rivolto alla telecamera e via.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 8. Dale!

Sen. Mario Borghese, MAIE

11) Francesco Giacobbe (Pd, eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide) | Numero di Followers: 781 Facebook; 378 Instagram

Il riconfermato senatore Giacobbe non si può dire essere una spada nell’utilizzo dei social media. E ci può anche stare, non essendo di certo un nativo digitale… Tuttavia, un po’ di impegno c’è. Anche se il nome della pagina Fb è da rivedere (“Francesco Giacobbe for the Senate”… per me, è no). VOTO DI POLI-FLUENCER: 5. Che sia di incoraggiamento!

Sen. Francesco Giacobbe, Pd

12) Francesca La Marca (Pd, eletta in Nord e Centro America) | Numero di Followers: 1665 Facebook; 1013 Instagram

La Marca usa una tecnica utile sui social: video in cui si riprende mentre si rivolge direttamente ai suoi sostenitori. Per quanto non si possano certo definire video professionali in quanto ad editing e riprese, ciò non vuol dire che non attirino l’attenzione! La strada è comunque quella giusta.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 7. Un consiglio: migliorare la qualità delle immagini!

Francesca La Marca, Pd

***

Con queste votazioni, non si è voluta certo sottolineare la capacità politica dei singoli, quanto piuttosto analizzare l’importanza che oggigiorno i social rivestono anche nelle più alte cariche istituzionali.

Bisogna però decretare un vincitore su questa giostra: analizzando i singoli profili e l’attitudine dei personaggi politici sopraelencati, è apparso necessario fare un’aggiunta dell’ultimo secondo.

Seppur non presente in Parlamento attualmente, in quanto non candidatosi alle ultime elezioni, il presidente MAIE Ricardo Merlo, con la sua flotta di oltre 140mila followers su Instagram (tra gli account @ricardoantoniomerlo e @ricardomerlo.maie) e oltre 26mila sulla sua pagina Facebook, si conferma ufficialmente il più seguito in assoluto, facendo del MAIE il Re dei Social!

Ricardo Merlo, presidente MAIE

Anche perchè ai follower di Merlo, Borghese e Tirelli si aggiungono anche quelli del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, seguito su Instagram da 4.285 persone, mentre la sua pagina Facebook conta 1786 fan.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE

Foto: Victor Sokolowicz

Quelle di Merlo sono pagine studiate, contenuti adattati allo stile social attuale, informazioni dettagliate e facilitate; una palette sui toni del blu scuro che danno la giusta intensità e la grande quantità di video in cui si entra in merito ad argomenti taglienti del momento sono la chiave giusta per attirare followers, seguaci ma soprattutto elettori.

Si nota un lavoro di qualità, svolto a livello professionale. Soprattutto, i follower di Merlo sono reattivi, interagiscono numerosi e con frequenza, segno evidente di un’ottima targhetizzazione portata avanti nel tempo.

VOTO DI POLI-FLUENCER per Ricardo Merlo: 10. The Merlo King!

Tra gli outsider, ovvero tra coloro che attualmente non siedono nel Palazzo, vale la pena citare Massimo Romagnoli, già deputato di Forza Italia, oggi consigliere CGIE e responsabile Italiani nel mondo del partito Alternativa Popolare. Sulla sua pagina Facebook Romagnoli ha 4.937 amici, quasi 25mila follower su Instagram (24.900). Contenuti postati periodicamente con cui l’imprenditore di origine siciliana promuove le sue attività, sia a livello politico che di business. Un lavoro portato avanti con costanza, anche se potrebbe migliorare la frequenza di pubblicazione così come si potrebbe fare di più e livello di editing video e foto.

VOTO DI POLI-FLUENCER: 8. Migliorare grafiche, video e foto editing