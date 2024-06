Tutto pronto per “Taste of Little Italy”: nel weekend del 15 e 16 giugno College Street, il quartiere degli italiani a Toronto, ospiterà un grande evento con musica, spettacoli e stand gastronomici che celebreranno la grande comunità italiana e le eccellenze del made in Italy.

Nell’Anno delle radici italiane nel mondo – dedicato all’accoglienza degli italo-discendenti nei territori d’origine – anche ITALEA avrà uno spazio tutto suo al Festival.

ITALEA è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025.

ITALEA parteciperà a “Chin Picnic”: una serie di eventi legati alle tradizioni, alla cultura e alla cucina italiana organizzati in occasione di “Taste of Little Italy” da Chin Radio/TV International.

Alla manifestazione in Canada parteciperanno le Regioni Basilicata, Lazio, Molise e i gruppi Italea di Abruzzo, Calabria, Friuli, Lazio, Molise.