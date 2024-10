“Gli imprenditori italiani in Europa salutano con favore l’elezione di Marco Bucci a presidente della Regione Liguria”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente dell’associazione che riunisce centinaia di piccoli e medi imprenditori che operano nei diversi Paesi europei.

“Marco Bucci da sindaco di Genova a ‘sindaco’ della Liguria. Complimenti per la vittoria a lui e a tutto il centrodestra, che l’ha sostenuto convintamente, in maniera compatta. Tornano alla mente le parole di Silvio Berlusconi: uniti si vince. Quando il centrodestra è unito, non ce n’è per nessuno”.

“Con le sue parole – prosegue Romagnoli – il neo governatore Bucci ha voluto mettere in evidenzia la sua appartenenza a un’istituzione che considera la più vicina ai cittadini.

Per quanto la sinistra ci tenga a raccontare una versione diversa dei fatti, la verità è che anche Genova, considerata roccaforte del Pd, ha contribuito al successo di Bucci. Perché nel capoluogo ligure il sindaco ha lavorato bene: la città è in evoluzione, con ammodernamenti e cantieri aperti e operativi che la stanno trasformando in meglio, riqualificandola e valorizzandola nelle sue bellezze”.

“Non sono affatto pochi, tra i nostri iscritti, gli imprenditori originari della Liguria: con loro stiamo già lavorando per presentare al nuovo presidente un piano strategico di espansione oltre confine di tutto ciò che è ‘made in Liguria’, ad iniziare dalle prelibatezze enogastronomiche liguri”, conclude il presidente CONFIINE.