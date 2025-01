“Per noi e’ chiaro che la sovranita’ degli Stati deve essere rispettata, questo e’ anche il nostro valore diplomatico e principio chiave su cui lavoriamo”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anitta Hipper, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Donald Trump a proposito della Groenlandia.

Le minacce di annessione della Groenlandia da parte di Donald Trump sono “una forma di imperialismo”. Lo dice la portavoce del governo francese Sophie Primas. “Oggi piu’ che mai dobbiamo, insieme ai nostri partner europei, essere consapevoli, uscire da una forma di ingenuita’, proteggerci, riarmarci”, ha aggiunto durante la relazione del Consiglio dei ministri.

Intanto il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul social Truth una mappa dell’intero Nord America, quindi Canada e Stati Uniti, colorata con l’unica bandiera Usa a stelle e strisce. La mappa è accompagnata dalla scritta “Oh Canada”.

Ieri, nel suo discorso dalla residenza di Mar-a-Lago in Florida, Trump aveva delineato una posizione aggressiva nei confronti di Groenlandia, Panama, Messico e dello stesso Canada, criticando gli accordi in essere con Ottawa in campo commerciale e della difesa e definendo “artificiale” la linea di confine tra i due Paesi.

“Non c’è la minima possibilità che il Canada diventi parte degli Stati Uniti. I lavoratori e le comunità di entrambi i Paesi hanno benefici dall’essere il principale partner commerciale e di sicurezza dell’altro” è stata la risposta pubblicata su X dal primo ministro dimissionario canadese Justin Trudeau.