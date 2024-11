Massimo Romagnoli comunica attraverso una nota di essere stato nominato Coordinatore degli Italiani all’Estero per Alternativa Popolare, il partito di Stefano Bandecchi, l’attuale sindaco di Terni. Lo stesso partito con cui Romagnoli si è candidato alle ultime elezioni europee.

“Accolgo questo incarico con entusiasmo e grande senso di responsabilità”, dichiara l’ex deputato di Forza Italia, che ci tiene anche a “celebrare un ulteriore passo avanti per il sostegno agli Italiani che vivono all’estero: la collaborazione e l’alleanza politica tra il partito di Noi Moderati, presieduto da Maurizio Lupi, e il MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero – di Ricardo Merlo”.

Secondo Romagnoli l’accordo tra le due forze politiche “rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare la rappresentanza degli Italiani all’estero e per promuovere iniziative che valorizzino il ruolo fondamentale delle nostre comunità nel mondo”.

LEGGI ANCHE VIDEO e FOTO | Nasce l’alleanza politica tra Noi Moderati e MAIE – Italia chiama Italia

Il neo coordinatore di AP augura a Noi Moderati e MAIE buon lavoro, “con la speranza che questa collaborazione possa portare benefici concreti a tutti gli Italiani oltre i confini nazionali. Con impegno e dedizione – assicura in conclusione Romagnoli -, insieme al partito che rappresento, Alternativa Popolare, sono pronto a fare la mia parte per contribuire a questo progetto e lavorare per il bene della nostra comunità globale”.