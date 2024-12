E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (con data 28 novembre 2024) la legge “Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero”.

Il provvedimento entra in vigore il 26 dicembre 2024.

“Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – si legge nel testo della legge – è istituito un fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell’anno precedente”.

“Entro il 31 marzo di ogni anno – si legge nell’articolo 2 del testo – a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all’utilizzo delle somme di cui al comma 1″.