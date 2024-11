Giuseppe Arnone, membro del coordinamento Europa di Fratelli d’Italia, in una nota spiega: “Ho sentito il bisogno di chiedere al Sottosegretario agli Esteri con delega per gli Italiani nel Mondo, Giorgio Silli, di approfondire la storia del nostro connazionale Angelo Costanza che secondo fonti giornalistiche è morto, secondo altre fonti è stato preso prigioniero dall’esercito russo nella guerra in ucraina”.

“Dal 18 novembre di Angelo, cittadino italiano originario di Favara, residente in Belgio, non si sa più nulla”, prosegue Arnone, che nelle scorse ore ha sentito il padre di Angelo, il quale gli ha riferito “di avere interessato l’Ambasciata italiana del Belgio”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia è più che mai necessario “fare piena luce sulla vicenda, cercando di ottenere notizie che possano alleviare il dolore dei genitori, della moglie e dei figli. Confidiamo nella certosina attività del Ministero degli Esteri”, conclude.