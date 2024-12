Da mesi i nostri connazionali degli Stati di Bahia e Cearà, in Brasile, lamentano i disservizi e le opacità che circondano l’operato dei due consolati onorari di Salvador e Fortaleza. In quest’ultimo caso si è addirittura arrivati ad una sottoscrizione che da qualche settimana viene firmata da numerosi esponenti della collettività italiana e che denuncia la latitanza e della sostanziale inefficienza di questa sede consolare”. L’ha dichiarato l’on. Fabio Porta, deputato PD eletto nella Ripartizione America Meridionale.

“Siamo tutti consapevoli che un consolato onorario non gode di risorse o strutture adeguate a soddisfare la grande domanda di servizi di una popolazione italiana sempre più grande ed esigente; al tempo stesso, registriamo il fatto che tali incarichi vengono assegnati in base a candidature volontarie di persone che sanno di dover garantire un servizio dignitoso e soprattutto continuo e disponibile.

Nei due casi in questione ciò non avviene da molto tempo, e alla poca efficienza si sommano altre situazioni in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. E mentre tutto ciò avviene apprendiamo che il Console onorario d’Italia a Fortaleza riceve il titolo di “Cavaliere dell’ordine della solidarietà”; un’onorificenza che sarebbe forse stato opportuno sospendere in segno di rispetto ai tanti connazionali che in questi mesi hanno continuato a rivendicare un servizio migliore da parte dello stesso consolato. Su tali situazioni chiederò al governo chiarimenti e se necessario interventi urgenti e adeguati”, conclude la nota.