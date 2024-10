Fabio Porta, deputato del Partito Democratico e membro della Direzione del partito, partecipa in questi giorni a Santiago del Cile alla Convention globale dell’Alleanza dei partiti democratici e progressisti.

“Sono profondamente onorato del mandato ricevuto dalla segreteria nazionale di rappresentare i democratici italiani in questo importante appuntamento internazionale – ha dichiarato il parlamentare del PD – ancor più perché nel corso della Convention eleggeremo il nuovo Board del quale faranno parte per il PD Elly Schlein e Peppe Provenzano”.

“Al centro della Convention una riflessione strategica con i leader sulle questioni più importanti del nostro tempo: proteggere la democrazia, promuovere il progresso economico e sociale, combattere il cambiamento climatico, garantire la pace e promuovere l’uguaglianza di genere. Insieme guideremo l’agenda internazionale dell’Alleanza Progressista che esige soluzioni globali coordinate, coerenti e a prova di futuro ai problemi persistenti”.

“Durante la Convenzione, rafforzeremo la cooperazione esistente e creeremo nuove alleanze per unire il nostro movimento e per realizzare la nostra agenda di trasformazione, combattendo la sfiducia nella politica e l’aumento della polarizzazione. Posizionandoci per influenzare la creazione di alternative progressiste per il 21° secolo, rafforzando la nostra leadership e rivitalizzando la nostra rete globale”.