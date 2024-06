Cristina Da Soller, sindaca rieletta di Cison di Valmarino – nel Trevigiano -, in merito alla recente tornata di elezioni che ha riaperto il dibattito sul voto a distanza, ha dichiarato: “Sono stanca di vedere il mio Comune finire agli ultimi posti per percentuale di partecipazione al voto dei cittadini. E’ una classifica, nel nostro caso, totalmente falsata dalla corposa presenza nelle nostre liste elettorali degli italiani all’estero iscritti nei registri dell’Aire, che per tante ragioni fanno fatica a esprimere il loro voto”.

“La prima fra tutte è che quando si vota per le Comunali dovrebbero rientrare in paese, e capite bene che chi lo fa davvero è una mosca bianca”.

Oscar De Bona, al vertice dei Bellunesi nel mondo, spiega: “E’ complicato avere dati sulla partecipazione al voto degli iscritti Aire, ma certamente la farraginosità del sistema non aiuta, vedi la richiesta del fascicolo venti giorni prima e tutto il resto. Sembra incredibile che un Paese come l’Italia che fa parte del G7 non riesca ad attivare il voto elettronico, come sono invece riuscite a fare nazioni ben più piccole e meno strutturate della nostra”.