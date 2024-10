Nicola Carè, deputato eletto all’estero del Pd, nei giorni scorsi ha incontrato l’Ambasciatrice della Mongolia in Italia, S.E. Tserendorj Narantungalag.

“Un incontro significativo – dichiara l’onorevole – volto a rafforzare i rapporti istituzionali tra i nostri due Paesi.

Durante la conversazione, abbiamo discusso della mia visita istituzionale in Mongolia, prevista per i prossimi giorni, con il supporto dell’Ambasciatrice Italiana in Mongolia Giovanna Picarreta, con l’obiettivo di esplorare opportunità di collaborazione in vari settori strategici”.

Carè fa sapere di avere affrontato con la diplomatica “temi cruciali come lo sviluppo economico, la cooperazione culturale e le iniziative di sostenibilità, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra le nostre nazioni.

L’ambasciatrice ha evidenziato le potenzialità della Mongolia come partner strategico; sono fiducioso che questa visita possa aprire nuovi canali di cooperazione.

Riteniamo fondamentale proseguire in questo percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, con l’auspicio – conclude l’eletto oltre confine – di contribuire a un futuro di prosperità condivisa. Sarà un’opportunità importante per approfondire la nostra collaborazione e per gettare le basi di progetti concreti che possano beneficiare entrambi i Paesi”.