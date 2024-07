Mario Borghese, senatore e vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha incontrato a Barcellona Roberta Martin, presidente del Comites locale e coordinatrice MAIE per la Spagna.

Durante l’incontro, dal forte sapore politico, Martin e Borghese hanno affrontato tutti i temi che interessano più da vicino gli italiani residenti in Spagna e in tutta Europa.

Servizi consolari, promozione della cultura italiana, difesa del made in Italy; e poi ancora il sostegno alle associazioni italiane all’estero, alla rete dei Comites e a quella delle Camere di Commercio italiane nel mondo: queste le principali questioni su cui i due esponenti del MAIE hanno messo l’accento durante il loro faccia a faccia.

“Ringrazio il Sen. Borghese per la sua disponibilità di sempre: nel MAIE ogni volta trovo un interlocutore perfetto quando si tratta di difendere gli interessi dei connazionali oltre confine“, dichiara Martin. Che aggiunge: “Sono sempre più convinta dell’importanza di consolidare ulteriormente la rete del MAIE in Europa, per essere ancora più vicini alla collettività italiana. Stiamo lavorando anche per questo”.

“Continua l’impegno del Movimento Associativo nei confronti degli italiani all’estero, dovunque siano nel mondo”, sottolinea da parte sua Borghese. “L’Europa è per noi un continente fondamentale, in cui vive il maggior numero di connazionali. Dopo la pausa estiva riprenderanno le iniziative MAIE anche nei diversi Paesi europei: cominceremo proprio dalla Spagna”, fa sapere in conclusione il vicepresidente MAIE.