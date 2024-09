“Nonostante nel luglio scorso, in occasione della visita in Brasile del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia stato finalmente firmato il rinnovo dell’accordo per il mutuo riconoscimento delle patenti di guida tra i due Paesi (dopo un anno e mezzo dalla sua scadenza), le autorità diplomatiche hanno comunicato che sarà necessaria la ratifica da parte del Parlamento brasiliano di tale atto”. Lo dichiara in una nota l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto in America Meridionale.

“Nonostante la frustrazione di quanti ritenevano che la vigenza dell’accordo sarebbe stata immediatamente successiva alla firma del rinnovo, compresa quella di chi come me si era prodigato con grande determinazione per giungere rapidamente a tale risultato, dobbiamo prendere atto di questo ulteriore passaggio istituzionale e per questo motivo ho già sensibilizzato formalmente il mio collega Presidente del gruppo di amicizia parlamentare Brasile-Italia, Eros Biondini, affinché possa sollecitare il Congresso brasiliano ad approvare con la necessaria urgenza tale convenzione bilaterale”.

“Non è giusto fare attendere ulteriormente migliaia di persone e soprattutto lavoratori in attesa dell’approvazione di tale rinnovo. Contestualmente sto chiedendo al governo italiano che, nelle more di tale iter burocratico-istituzionale, possa essere consentito a quanti avevano a suo tempo beneficiato dell’approvazione dell’accordo di continuare a esercitare la loro facoltà di guidare gli automezzi nel nostro territorio nazionale”, conclude Porta.