Con grande entusiasmo, prende ufficialmente il via il “Cluster Procesos de Innovación para el Desarrollo de Territorios Inteligentes”, parte del Progetto Habilitas 2024, promosso da IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e finanziato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS/MAECI).

Questo ambizioso progetto formativo si svolgerà in Calabria, sotto la guida di Smart City Instruments (SCI), spin-off dell’Università della Calabria.

Il programma è dedicato a otto imprenditori, accademici e professionisti dello sviluppo territoriale sostenibile provenienti da diversi Paesi dell’America Latina.

L’obiettivo principale è promuovere la transizione verso territori intelligenti, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e pratiche sociali innovative.

I partecipanti, selezionati per le loro competenze in settori chiave dello sviluppo sostenibile, esploreranno strategie cruciali per la modernizzazione di aree urbane e rurali.

I partecipanti e le loro professioni sono:

Freddy Francisco Faundez Campodonico (Cile), CEO di Venti e

Direttore di Azione per il Clima presso Aymapu Family

Foundation;

Direttore di Azione per il Clima presso Aymapu Family Foundation; Joselyn Carolina López Cruz (Honduras), amministratrice presso

Grupo Constructor Guerra;

Grupo Constructor Guerra; Henry Paul Llumiquinga Loya (Ecuador), analista tecnico presso

la Escuela Politécnica Nacional;

la Escuela Politécnica Nacional; Jesús Miguel Martínez Vizcarra (Perù), ingegnere in Sicurezza

e Salute Occupazionale e Ambiente presso Energy Ingeniería y

Consultoría;

e Salute Occupazionale e Ambiente presso Energy Ingeniería y Consultoría; Sara Teresa Musio Nava (Venezuela), analista di studi economici

presso la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Zulia;

presso la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Zulia; José Willington Ramirez Cabezas (Colombia), program manager

presso Michael Page/Ecopetrol;

presso Michael Page/Ecopetrol; Johanna Monserrat Vásquez Ramón (Repubblica Dominicana),

analista settoriale presso il Ministerio de Economía

Planificación y Desarrollo;

analista settoriale presso il Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo; Facundo Villar (Argentina), direttore del Centro de

Investigaciones en Turismo (CIT) presso l’Università

Provinciale di Ezeiza (UPE).

Le attività formative del Cluster saranno coordinate scientificamente dal CEO di SCI, Alfredo Sguglio, che ha introdotto il tema dei “Territori Intelligenti” durante il VI Foro PYMES di Medellín, in Colombia. Il programma sarà arricchito da un team di esperti, tra cui il Direttore Scientifico, Prof. Natale Arcuri, e il Dr. Angelo Macilletti, Direttore delle Relazioni Internazionali di SCI, con una forte esperienza nei contesti latinoamericani, offrendo ai partecipanti un mentoring altamente qualificato.

Il Cluster Territori Intelligenti pone l’accento sull’integrazione tra tecnologie innovative e pratiche sociali per affrontare le sfide globali, migliorare la qualità della vita e promuovere la sostenibilità economica e ambientale. I partecipanti avranno l’opportunità di studiare da vicino le città, i territori, le imprese e le cooperative calabresi selezionate da Smart City Instruments come modelli di territori intelligenti.

Attraverso visite di campo, attività pratiche e incontri con amministratori locali e realtà innovative, i tirocinanti approfondiranno i temi della smart city, del continuum urbano rurale, dell’innovazione sociotecnica e della gestione sostenibile del territorio. L’obiettivo è applicare queste conoscenze in contesti urbani e rurali nei rispettivi Paesi, promuovendo un futuro più intelligente e sostenibile.

Il progetto Habilitas è inserito nel Foro PYMES di IILA, coordinato dal Dr. Jose Luis Rhi Sausi, e da anni rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra Italia e America Latina, consolidando nel tempo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di strategie innovative per la crescita sostenibile dei territori.