Anna Giulia Sanabria è la nuova Coordinatrice MAIE Responsabile della Comunicazione e dei Social Media in Guatemala. Questa decisione è stata proposta dall’Ing. José Sebastian Marcucci, coordinatore del MAIE ed ex Ministro dell’Agricoltura del Guatemala, e avallata dal Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.

La nomina di Anna Giulia rappresenta un passo fondamentale in vista del prossimo congresso del MAIE in Guatemala, dove la comunicazione e il coinvolgimento della comunità saranno cruciali.

Anna Giulia Sanabria Vijil, 23 anni, è una giovane professionista nel campo del marketing.

Nata a Tegucigalpa, Honduras, attualmente vive nella capitale guatemalteca. La sua eredità italiana è una parte essenziale della sua identità e la connette profondamente alle sue radici culturali.

Anna Giulia è un membro attivo del MAIE, darà il suo contributo per difendere i diritti degli italiani all’estero e promuovere una comunità inclusiva.

Avrà il compito di sviluppare strategie comunicative efficaci per raggiungere e coinvolgere gli italiani in Guatemala, utilizzando le piattaforme digitali per promuovere il lavoro del MAIE.