Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) si prepara a un evento di grande rilievo per la comunità italiana all’estero: il congresso previsto per marzo 2025 in Guatemala.

Questo straordinario appuntamento è stato preceduto da un precongresso altrettanto significativo, tenutosi sabato 30 novembre 2024, fortemente voluto dal vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.

Durante il precongresso sono stati affrontati temi cruciali per la comunità italiana, coinvolgendo coordinatori e rappresentanti di alto profilo provenienti da diversi paesi del Centro America.

Un Evento Promosso dalla Visione di Vincenzo Odoguardi

Il precongresso ha dimostrato quanto il vicepresidente Vincenzo Odoguardi sia determinato a rafforzare il legame tra i 7 milioni di italiani residenti all’estero, consolidando il simbolo patriottico del MAIE.

La sua leadership è stata centrale nel dare una direzione chiara e nell’organizzare incontri strategici con i coordinatori del movimento nei paesi dell’America Centrale, gettando le basi per un congresso che promette di segnare un nuovo capitolo nella storia del MAIE.

I Coordinatori Presenti e i Temi Affrontati

L’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave come:

• Honduras: Giuseppe Vijil, Eduardo Brocato, Dennis Campo, Giancarlo Scalici Aguilar

• El Salvador: Guido Albani

• Guatemala: Sebastián Marcucci, Anna Giulia Sanabria Vijil, Fernando Campo Doninelli, Filippo Barone

• Costa Rica: Giuseppe Cacace

Tra i temi principali discussi:

Organizzazione della Location: Il precongresso ha permesso di definire aspetti logistici fondamentali per l’evento del 2025. Servizi Consolari: Si è posto l’accento sulla grave situazione dei connazionali in Honduras, che, dalla chiusura dell’ambasciata nel 2017, devono rivolgersi alla sede consolare in Guatemala per le loro necessità. Questo problema coinvolge oltre 2.000 italiani. Nuove Nomine: Sono stati annunciati incarichi strategici sia in Honduras che in Guatemala, mirati a rafforzare la presenza e l’efficienza del MAIE nella regione.

Un Momento di Coesione con la Comunità Italiana

L’incontro è stato preceduto da un invito speciale del direttore del Club Italiano del Guatemala, Umberto Preti, che ha ospitato una cena italiana memorabile presso il club stesso. L’evento ha visto la partecipazione di personalità di rilievo come:

• Gabriele Musto, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana

• Aldo Grazioso, ex Presidente del Club Italiano

Questo conviviale incontro ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami con la comunità italiana locale e promuovere lo spirito di unità che contraddistingue il MAIE.

Il Futuro del MAIE: Un Nuovo Inizio

Con il precongresso in Guatemala, il MAIE non solo rafforza la propria presenza internazionale, ma segna anche un punto di partenza per nuove alleanze, come quella con Noi Moderati. Questo nuovo inizio è accompagnato da una visione ottimistica, guidata dalla speranza di crescere e raggiungere risultati concreti per gli italiani all’estero.

Conclusioni: Verso Marzo 2025

Il congresso di marzo 2025 in Guatemala rappresenterà un momento cruciale per il MAIE, frutto di un lavoro intenso e della leadership illuminata del vicepresidente Vincenzo Odoguardi. Il precongresso ha già messo solide fondamenta, dimostrando che con una chiara visione e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, si possono ottenere risultati straordinari.

Il MAIE è pronto a unificare gli italiani nel mondo sotto un’unica bandiera, con l’obiettivo di crescere insieme e costruire un futuro migliore per tutti i connazionali.