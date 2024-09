“Importante e molto utile la missione di due giorni svolta da una delegazione di Confartigianato e Casartigiani in Argentina nei giorni scorsi. E’ stato confermato il progetto che porterà nel prossimo futuro ad una presenza stabile dell’organizzazione in America Latina per aiutare lo sviluppo delle Pmi italiane che operano in Sudamerica”. Lo annuncia il senatore Mario Borghese, vicepresidente del MAIE, di ritorno dalla missione svolta in America Latina con una delegazione di Confartigianato e Casartigiani.

Facevano parte di questa delegazione anche Paolo Manfredi, direttore Innovazione, e Marco Sartori”.

“Nella regione di Catamarca e a Cordoba la delegazione ha partecipato alla giornata nazionale dell’edilizia e al convegno sui parchi industriali. Tra gli altri incontri, si è tenuto un lungo e cordiale confronto con Marcelo Rodio, ministro dei Trasporti della Regione di Cordoba, con il presidente Martin Lloryora e con David Consalvi, segretario generale”.

“Sono state passate in rassegna le grandi opportunità presenti in Argentina e Sud America per favorire lo sviluppo di nuove attività nel settore delle Pmi. Confartigianato ha confermato la volontà di mettere a disposizione la propria esperienza decennale di settore. Credo – aggiunge Borghese – che la collaborazione prospettata possa rappresentare un valore aggiunto per l’attività delle imprese italiane operanti in America Latina. Siamo molto soddisfatti di questa missione e grati per la disponibilità di Confartigianato”.