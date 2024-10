Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri, lunedì 21 ottobre ha partecipato al Convegno organizzato dall’Osservatorio Internazionale di Diplomazia Culturale di Siena, organismo che opera per promuovere la città toscana nel panorama internazionale e per valorizzarne il patrimonio artistico, scientifico, politico ed economico, in un’ottica di incontro e di dialogo.

A margine dell’evento, Silli ha incontrato il Presidente del Parlamento Latinoamericano e Caraibico (Parlatino), Rolando González Patricio, con il quale ha avuto uno scambio di vedute sulle prospettive di collaborazione tra il nostro Paese e le regioni latinoamericana e caraibica.

”L’America Latina e i Caraibi – ha sottolineato Silli – rappresentano una priorità del Governo Italiano, che sta rilanciando le relazioni con entrambe le regioni e con i singoli Paesi. Gli obiettivi principali sono quelli di ampliare il novero delle collaborazioni e delle sinergie, estendendole anche ai settori più innovativi, e di promuovere i valori della pace, della democrazia, delle libertà fondamentali e dei diritti umani, che oggi, in tante zone del mondo, sono messi a dura prova”.

Silli e González Patricio hanno in particolare coinciso sull’importanza e sulla solidità dei legami culturali esistenti tra l’Italia, l’America Latina e i Caraibi, richiamando inoltre la rilevanza della diplomazia parlamentare come ulteriore strumento di sostegno e di rafforzamento del crescente dialogo politico tra l’Italia e le regioni latinoamericana e caraibica.

Silli ha infine ricordato a González Patricio la centralità di strumenti quali la Cooperazione allo Sviluppo, le periodiche Conferenze Ministeriali Italia – America Latina e Caraibi, i meccanismi di dialogo politico e l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (Iila), che concorrono al sostegno dell’azione di rilancio ed espansione delle relazioni con l’America Latina e i Caraibi.