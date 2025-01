Dopo le recenti partecipazioni alle Fiere di Bucarest, Tunisi, Varsavia e Francoforte, l’Italia sarà ospite per la prima volta alla trentatreesima edizione della Taipei International Book Exhibition (TIBE), che si svolge da martedì 4 a domenica 9 febbraio presso il Taipei World Trade Center.

Seguendo le suggestioni evocate dal tema del programma culturale italiano “…nell’alta fantasia” di dantesca e calviniana memoria, 11 autori della scena culturale contemporanea, spalancheranno una finestra su creatività e fantasia italiane, raccontando al contempo una selezione di classici della nostra letteratura e dando così vita, incontro dopo incontro, a un luogo in cui si fondono una molteplicità di generi letterari, prospettive e argomenti.

Resa possibile grazie al sostegno delle istituzioni italiane – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ufficio di Promozione Economica, Commerciale e Culturale italiano a Taipei, il Ministero della Cultura, l’ICE ­- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Centro per il libro e la lettura che promuove il programma culturale – e alla collaborazione dell’AIE ­- Associazione Italiana Editori, che si avvale dell’agenzia Ex Libris, la partecipazione del nostro paese alla TIBE offre una importante opportunità per mostrare e far conoscere uno spaccato della nostra cultura più contemporanea.

Un nuovo e ulteriore passo per favorire lo scambio editoriale, la traduzione e la distribuzione di libri entrando in un mercato con significativi margini di sviluppo.

“La partecipazione italiana in qualità di Ospite d’Onore a TIBE 2025 – dichiara Marco Lombardi, Capo dell’Ufficio di Promozione Economica, Commerciale e Culturale italiano a Taipei – rappresenta una grande opportunità promozionale per il ‘Sistema Italia’ che continua qui a riscuotere la simpatia del pubblico taiwanese. L’Italia del libro fornirà un prezioso supporto a tutte le altre componenti del ‘Made in Italy’ che, nell’occasione, avranno una vetrina d’eccezione per presentarsi su questo ricco mercato. Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori italiani e taiwanesi per lo straordinario lavoro svolto, suscettibile di positive ricadute per l’Italia”.