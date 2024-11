Sabato 9 novembre la Costa Rica si tingerà dei colori italiani nella prima edizione della Fiera delle Eccellenze e Tradizioni Italiane.

Questo evento, organizzato dal Comitato Italiano Estero di Costa Rica (Com.It.Es), offre un’esperienza unica in cui cultura, arte, storia e tradizioni italiane si riuniscono per il piacere di tutti i presenti.

Questa fiera è uno spazio in cui i visitatori potranno vivere l’essenza dell’Italia attraverso una selezione speciale di prodotti e mostre.

Dal cuore dell’Europa alle terre costaricane, la fiera mira ad avvicinare il meglio della tradizione italiana, portando un tocco della nostra cultura in un ambiente familiare e affascinante.

Espositori di Spicco

Con il sostegno economico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia (MAIECI), la fiera presenterà una selezione straordinaria di espositori che porteranno in Costa Rica il meglio dell’Italia. Tra i principali nomi ci sono:

• Saturnia

• Italian Import Racing

• Maserati

• Vespa

• Pitture Cavallini

• Dante Alighieri

• Storia dell’Emigrazione Italiana in Costa Rica

• L’artista Álvaro Bracci

• Italcucine

• Bacco

• D’Pucci

• Delitalia

• Vitis Vidor

• Sculture Vidor

• Rosticceria di Micaela

• Sapori di Casa

• Atlaslex

• BZ Legal

• Food Pack

• L’artista Francisco Bracci

• Argenteria Papilli

• Menarini

• Ilayla Macramé

• Gualapack

• Scuola di Oreficeria Patrizio Rocchi

• Ceres Organica

• Creazioni Malagola

• Pintura Sur

• CapajesCR

• Zanellatofoods

• Argento 925

• GDN

• Bel Premium

Ogni espositore offrirà un pezzetto della tradizione italiana, dai prodotti artigianali alle delizie enogastronomiche classiche, fino ai veicoli iconici e agli articoli di design industriale, creando un mosaico vibrante dell’Eccellenza Italiana in un unico luogo.

Dettagli dell’Evento

• Data: Sabato, 9 novembre 2024

• Orario: 09:00 AM – 6:00 PM

• Luogo: Ciudad del Este, Curridabat, San José, Costa Rica (C. La Marina)

• Organizzazione: Com.It.Es Costa Rica, con il sostegno del MAIECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia)

Partecipa e Connettiti con la Comunità Italiana

Non perdere questa opportunità unica per vivere una vera esperienza italiana in Costa Rica. La fiera è pensata per connettere i partecipanti con la comunità italiana locale, condividendo momenti speciali e unendo culture attraverso tradizione e arte. Con una storia ricca e uno spirito vibrante, la Fiera delle Eccellenze e Tradizioni Italiane è un evento imperdibile per gli amanti della cultura e delle tradizioni italiane.

Contatto per maggiori informazioni:

• E-mail: presidenza@comitescr.org

• Telefono: +506 8432 7078 / +506 8817 2108 / +506 8922 3201

Vieni con noi in questa celebrazione dell’italianità e vivi un’esperienza indimenticabile alla prima fiera di eccellenza e tradizione italiana in Costa Rica.

Giuseppe Cacace

Presidente

Com.It.Es. | Costa Rica

Comitato Italiano Estero