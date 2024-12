Presidente: Massimo Romagnoli

Contesto Politico-Economico Mondiale del 2023

Nel 2023, il panorama globale è stato caratterizzato da un mix di sfide e opportunità:

• Ripresa Economica Post-Pandemica: Nonostante le incertezze legate ai conflitti geopolitici, molte economie hanno registrato una graduale ripresa, trainata da settori come il digitale, l’energia sostenibile e il turismo.

• Inflazione e Politiche Monetarie Restrittive: La persistenza di un’inflazione elevata ha spinto molte banche centrali ad adottare politiche restrittive, influenzando i mercati e il commercio internazionale.

• Focus sulla Sostenibilità: Governi e aziende hanno intensificato gli sforzi per la transizione ecologica, creando nuove opportunità per il Made in Italy nei settori agroalimentare, moda e design.

• Rafforzamento delle Relazioni Commerciali: In un contesto di incertezza geopolitica, l’Europa ha rafforzato il ruolo delle piccole e medie imprese come pilastro della crescita economica.

Attività Svolte nel 2023

Premio Imprenditalia a Bruxelles:

• Un evento pilota che ha premiato sette imprenditori italiani distintisi nei settori agroalimentare, edile, sportivo, sociale, abbigliamento, arredamento e trasporti. Visite Diplomatiche Strategiche:

• Incontri con gli Ambasciatori d’Italia in Belgio, Spagna, Montenegro e Albania, consolidando il dialogo tra la V Commissione e il mondo diplomatico. Partecipazione ad Eventi Internazionali:

• Collaborazioni con la Camera di Commercio Italiana a Bruxelles e Manchester.

• Iniziative della Fondazione Imprenditoriale Italia-Cina.

• Incontri con il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana per agevolare l’importazione di prodotti italiani. Collaborazioni con la compagnia aerea di bandiera ITA :

• Apertura di rapporti che hanno aperto le relazioni per poter ottener una scontistica importante per i membri del CGIE e del Comites sui voli ITA. Collaborazioni con i Comites

Progetti e Azioni Future per il 2024

Espansione del Premio Imprenditalia:

• Organizzare l’evento in altre città chiave, premiando imprenditori italiani all’estero e rafforzando il marchio Made in Italy. Supporto alle PMI e Accesso ai Fondi Europei:

• Creare seminari per imprenditori italiani all’estero per accedere a finanziamenti europei diretti.

• Rafforzare la rete di sostegno alle imprese italiane che operano in contesti esteri. Creazione di una Banca Dati degli Imprenditori Italiani:

• Realizzare un database per mappare le attività italiane all’estero, favorendo collaborazioni e opportunità di crescita. Promozione del Made in Italy tramite Eventi Tematici:

• Collaborare con gli uffici ICE e delle Camere di Commercio ad organizzare fiere internazionali o incontri B to B/work shop, nei settori agroalimentare, moda e innovazione tecnologica. Comunicazione e Presenza Online:

• Migliorare la comunicazione tramite social media e un sito web per diffondere le attività della commissione. Collaborazioni con Organizzazioni Internazionali:

• Stabilire partnership con enti locali, regionali e internazionali per promuovere prodotti italiani.

On. Massimo Romagnoli

Presidente della V Commissione del CGIE

Promozione del Sistema Italia e del Made in Italy all’Estero