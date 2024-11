Nei giorni scorsi, a Francoforte sul Meno, si è svolta l’assemblea congressuale del Partito Democratico Germania, tappa conclusiva di un percorso congressuale che ha visto due candidati in corsa alla segreteria della federazione, Viviana Vacante e Federico Quadrelli.

L’assise ha registrato la partecipazione attiva di tutte e tutti gli iscritti degli 11 circoli presenti sul territorio tedesco.

L’assemblea ha proclamato Viviana Vacante nuova segretaria della Federazione PD Germania e sono stati eletti Andrea Ferrati alla carica di Presidente e Sara Sollazzi con la funzione di tesoriera.

La neo segretaria ha sottolineato nel suo intervento programmatico, la “necessità di costruire una federazione unitaria e sempre più attiva tra la comunità italiana in Germania, richiamando le parole della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: “Testardamente unitaria”.

Viviana Vacante ha inoltre delineato le priorità operative immediate, tra cui le imminenti elezioni (febbraio 2025) e sfide legate alla crisi del governo tedesco, e la crisi in corso della Volkswagen con le sue ripercussioni su tutta l’Europa.

All’assemblea ha partecipato anche Luciano Vecchi, responsabile del PD Mondo, che ha evidenziato l’importanza dell’impegno politico degli italiani residenti all’estero e il valore della loro partecipazione attiva, così come l’attenzione da parte del Partito Democratico nei confronti di tutti coloro che vivono fuori dall’Italia.

Un passaggio sulla legge di bilancio in discussione in Parlamento in Italia, l’onorevole Ricciardi ha citato l’abrogazione del sussidio di disoccupazione previsto per i lavoratori rimpatriati dalla legge n. 402 del 1975 e l’eliminazione della rivalutazione automatica per il 2025 delle pensioni dei residenti all’estero superiori al trattamento minimo.

Ricciardi ha assicurato che, “insieme al Partito Democratico, è già al lavoro per proporre emendamenti volti a migliorare il testo della Legge di Bilancio a favore degli italiani nel mondo”.