Le Acli si preparano a celebrare un traguardo significativo, gli 80 anni dalla loro fondazione, con un evento speciale e con un ospite d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo spettacolo commemorativo, intitolato “80 Storia”, inizierà alle ore 10.30 di venerdì 29 novembre presso l’Auditorium della Conciliazione, a Roma, con la giornalista Serena Bortone che guiderà il pubblico in un percorso teatrale ricco di suggestioni e momenti evocativi.

Attraverso letture sceniche, interviste, proiezioni video e testimonianze dal vivo, l’evento ripercorrerà le tappe fondamentali che hanno segnato il cammino delle Acli, dal loro impegno nella costruzione della Repubblica italiana fino agli interventi sociali più recenti.

Lo spettacolo sarà articolato in atti tematici, come “Dittatura o Parlamento? Cammino per la libertà”, “Costituzione: amore a prima firma” e “Santi minori”, che esprimeranno le lotte e le conquiste che hanno definito il ruolo delle Acli in Italia e nel mondo.

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, onorerà le celebrazioni con la sua presenza, riconoscendo il contributo delle Acli alla crescita del Paese; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, porterà il saluto ufficiale dell’associazione; Marialuisa Sergio, docente di storia contemporanea all’Università Roma Tre, offrirà una prospettiva storica sulle Acli e sui valori che ne hanno guidato il percorso.

Seguiranno le testimonianze di Sara Campiglio, tutor Enaip di Varese, impegnata nella formazione dei giovani; Silvia Maraone, cooperatrice di Ipsia-Acli, attiva nei progetti di sostegno ai migranti sulla rotta balcanica; Claudio Cavaliere, ex minatore emigrato in Belgio, che rappresenta la storia dell’emigrazione italiana e del lavoro all’estero.

Lo spettacolo sarà arricchito da momenti musicali, grazie alla partecipazione del fisarmonicista Sergio Capoferri, che eseguirà brani di celebri autori internazionali e accompagnerà l’inno nazionale e l’inno europeo.