“Garantire l’incolumità dei cittadini italiani presenti in Venezuela e favorire il rispetto dei diritti umani, civili e politici nel Paese. Questo il senso dell’interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani che presenterò oggi pomeriggio durante il Question Time alla Camera dei deputati”. Lo dice il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, Pino Bicchielli.

“Non possiamo infatti dimenticare che secondo i dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero al 31 dicembre 2022 risiedevano in Venezuela 107.169 cittadini italiani, oltre al milione e mezzo circa con ascendenze dirette italiane, la situazione in quel Paese potrebbe essere a rischio dopo le elezioni che, in assenza di documenti di convalida del risultato, hanno assegnato la maggioranza assoluta al presidente Nicolas Maduro.

Le irregolarità denunciate da autorità nazionali e internazionali indipendenti, l’impossibilità di accedere ai verbali delle votazioni, le proteste e gli scontri con morti e feriti hanno portato a una situazione di tensione interna che ha provocato la fuga del candidato dell’opposizione Urrutia, che ha chiesto asilo politico in Spagna“.