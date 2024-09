L’Ambasciata d’Italia a Praga organizza oggi nei propri saloni la cerimonia di presentazione per la Repubblica Ceca della “Giornata dello sport italiano nel mondo”, l’iniziativa della rete esteri promossa dalla Farnesina in collaborazione con il Ministero della Salute e con il CONI, con l’obiettivo di valorizzare attraverso lo sport e i suoi protagonisti le eccellenze, i distretti e le industrie italiane, anche in chiave di promozione delle grandi manifestazioni che si svolgeranno in Italia, a partire dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le celebrazioni saranno aperte dal saluto dell’Ambasciatore d’Italia Mauro Marsili, cui seguiranno gli interventi della campionessa di tennis Andrea Sestini Hlaváčková, vincitrice e finalista di diversi tornei del Grande Slam in doppio, di suo marito Fabrizio Sestini, tennista di successo nonché direttore delle WTA Finals Operations, del celebre calciatore Tomas Skuhravy e del leader della piattaforma sportiva RunCzech, Carlo Capalbo.

In rappresentanza del governo interverrà il Segretario di Stato all’Istruzione e allo Sport Ondrej Andrys, mentre tra gli ospiti saranno presenti membri del corpo diplomatico, accademici, politici, giornalisti, imprenditori, rappresentanti del mondo sportivo, culturale e scientifico.

Come ha rimarcato l’Ambasciatore Marsili, “la ‘Giornata dello sport italiano’ rappresenta un’occasione unica per mettere in luce, attraverso lo sport e i suoi protagonisti, le eccellenze italiane e i distretti industriali che fanno del nostro Paese un punto di riferimento globale. La diplomazia sportiva è infatti importante per promuovere le eccellenze italiane e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e delle filiere sportive. Questo approccio – ha ricordato il diplomatico – rafforza la reputazione dell’Italia all’estero, presentando lo sport come un’industria chiave per la crescita economica e sociale del nostro Paese, oltre che come un elemento cardine nel dialogo e nell’amicizia tra i popoli”.

Durante la serata saranno premiati i vincitori cechi della Birell 10K Race, la competizione podistica tenutasi a PRAGA lo scorso 7 settembre sotto l’egida dell’Ambasciata e nel quadro della “Giornata dello sport italiano”.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa, fino alla fine di settembre sarà possibile visitare nei locali dell’Istituto Italiano di Cultura di PRAGA (IIC) la mostra fotografica “Oltre i limiti. Ritratto corale di un Paese che cambia”, realizzata dalla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del MAECI, con M9 Museo del 900 – Fondazione Venezia.

L’esposizione si compone di una selezione antologica di scatti che attraverso sette sezioni tematiche restituisce un’immagine poliedrica dello sport come ambasciatore di valori universali quali l’amicizia tra i popoli e l’inclusività.

Le celebrazioni continueranno il 21 e il 22 settembre a Brno, in Moravia, con l’allenatore della nazionale ceca di beach volley, attuale campione del mondo, l’italiano Andrea Tomatis che terrà un training camp con competizione finale riservato a giovani promesse del volley. Il 28 settembre Tomatis si recherà a PRAGA dove nel centro sportivo Pisecna coordinerà una serie di allenamenti con esibizioni di volley e di padel.

Domenica 22 settembre su iniziativa del COMITES della Repubblica Ceca è previsto un incontro di calcio tra appassionati cechi e italiani che si sfideranno su di un campo praghese. Tutte le iniziative per la Giornata dello sport sono organizzate dall’Ambasciata con il contributo dell’IIC di PRAGA, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e del COMITES.