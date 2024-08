La candidata presidente democratica alle elezioni presidenziali americane Kamala Harris non ha la vittoria in tasca, nonostante i grandi giornali dicano il contrario. Grandi giornalisti e sondaggisti sbavano per Kamala. Ma la vittoria non è scontata.

Il meccanismo di voto americano è complesso. Per esempio, la vittoria al voto popolare non determina l’elezione alla Casa Bianca. Infatti, per essere eletto, un candidato deve avere il maggior numero di grandi elettori.

La quota è di 270 su 538 grandi elettori. Perciò, il candidato che avrà 270 grandi elettori sarà eletto. Per avere il maggiore numero di grandi elettori un candidato deve prevalere in certi Stati che sono popolosi.

Kamala Harris è data per vittoriosa, ma i fatti potrebbero smentire il mainstream.