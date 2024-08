Il Campionato Scuola Pizzaioli presenta in Argentina la sua quarta edizione, organizzata in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, con l’obiettivo di riaffermare il proprio impegno a promuovere la cultura enogastronomica italiana.

Questa competizione si è consolidata come un evento pionieristico in Sud America, dedicato alla celebrazione e promozione dell’autentica arte della pizza, integrando concorrenti provenienti da Argentina, Cile, Brasile, Uruguay, Colombia, e altri paesi.

L’evento si terrà il 28 e 29 settembre a La Rural, nel contesto della Fiera Internazionale del Turismo dell’America Latina (FIT).

Sin dal suo inizio, il Campionato Scuola Pizzaioli ha beneficiato del supporto del Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, unendo sforzi e dedizione per mantenere vive le tradizioni e le radici culinarie italiane, valorizzare il talento locale e riaffermare il paese come punto di riferimento per la pizza.

Carmelo Barbera, Console Generale d’Italia a Buenos Aires, ha dichiarato: “Questo è più di una semplice competizione; ha un significato più profondo. È un tributo alla gastronomia italiana, un omaggio alle nostre radici e alle nostre tradizioni. Questo evento assume ancora più rilevanza considerando che la pizza, uno dei simboli più iconici della nostra cucina, è riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Inoltre, in questo Anno del Turismo delle Radici, vogliamo invitare tutti a partecipare a questa celebrazione, che sottolinea l’importanza della gastronomia come legame che unisce i nostri popoli e culture”.

Juan Pablo Padrevita, fondatore della Scuola Pizzaioli, ha inaugurato la sede nel microcentro di Buenos Aires nel 2018, con l’intento di formare i migliori pizzaioli e, soprattutto, di trasmettere la cultura gastronomica italiana, che vede nella pizza un piatto identitario.

Inoltre, ha creato il Campionato Scuola Pizzaioli, dove professionisti e referenti delle pizzerie possono annualmente dimostrare le loro conoscenze e ricette innovative.