“Il 2024 è l’anno del turismo delle radici e i Comuni di Ne, Cogorno e Borzonasca che si sono uniti per puntare decisamente su questo tema sono pronti a dare vita a una serie di iniziative legate al tema delle migrazioni verso altri continenti (soprattutto quello americano) che hanno caratterizzato questi luoghi tra la fine dell’800 e l’inizio del 900”. Lo scrive Il Secolo XIX annunciando che nel borgo di Conscenti, a Ne, venerdì 19 alle ore 21, si terrà uno dei primi eventi di “Mi casa es tu casa”, festival diffuso delle radici nelle terre dei Fieschi che coinvolge i tre Comuni liguri.

Prevista una serata musicale con i Trilli in concerto con le canzoni del folklore ligure e un omaggio ai cantautori e alle band genovesi con Le note di Genova. Inoltre alcuni ristoratori della valle serviranno le loro proposte gastronomiche.

“Queste iniziative mirano anche a recuperare la memoria del passato delle persone che vivono in luoghi che furono caratterizzati un secolo fa dalle migrazioni. L’obiettivo dei prossimi mesi, infatti, è, cercare storie di migrazione e allo stesso tempo permettere a tante persone, soprattutto i più piccoli, di conoscere questo fenomeno ancora oggi molto attuale non tanto per i flussi migratori quanto per la presenza di tanti discendenti di chi era partito tanto tempo fa, oggi residenti tra gli Stati Uniti e l’America del sud” si legge sul quotidiano.