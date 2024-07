“Il turismo delle radici è fondamentale per promuovere un turismo giusto, sostenibile e di relazione, che possa valorizzare i patrimoni culturali e favorire la conservazione delle tradizioni locali. Questo tipo di turismo non solo rafforza i legami con le proprie origini, ma supporta anche le economie locali e preserva le identità culturali per le generazioni future. Esso, inoltre, rappresenta un modello di turismo di qualità, che integra cultura e benessere, creando un impatto positivo e duraturo sulle comunità ospitanti”. Lo scrive Roma presentando la presentazione, nel salernitano, dei progetti messi in campo da Italea Campania, l’ente di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del ministero degli Affari esteri.

La cerimonia inaugurale al Castello Principi di Capano, a Pollica, alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, del sindaco Stefano Pisani, del coordinatore regionale Turismo delle Radici Giuseppe Di Guglielmo, e della presidente Radici Ets Italea Campania Sara Roversi.

La giornata continuerà con un incontro dedicato agli operatori turistici, che vedrà anche l’inaugurazione di un infopoint Italea, nato in collaborazione con Cilentomania, mentre nel tardo pomeriggio, presso il Molo di Sopraflutto di Acciaroli, sono previsti gli interventi di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania; di Giovanni Maria De Vita, consigliere Maeci Turismo delle Radici presso la Direzione Generale Italiani all’estero del ministero Affari esteri e cooperazione internazionale; e di Lucio Alfieri, presidente BCC Magna Grecia.

Non mancheranno, inoltre, i momenti di approfondimento dedicati all’importanza dell’enogastronomia, vista come collante tra radici e futuro.

Italea ha creato una piattaforma dedicata agli italiani residenti all’estero, desiderosi di riconnettersi con le proprie origini attraverso viaggi che li portino a riscoprire i luoghi, le tradizioni e la cultura dei propri antenati. Italea si è dotata della Italea Card, una carta che offre vantaggi, sconti, experiences e agevolazioni per chi viene in Italia a scoprire le sue radici e che permette agli operatori turistici locali di connettersi direttamente con i viaggiatori.