La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM), che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre, è diventata la principale rassegna globale dedicata alla lingua italiana.

L’edizione del 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre, sarà incentrata sul tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”, esplorando il legame tra lingua e letteratura nel contesto contemporaneo e sottolineando l’importanza del libro come custode del patrimonio culturale italiano.

Nella circoscrizione dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, sono previsti diversi eventi, tra cui un concorso per studenti delle scuole K-12 e delle università, ispirato al tema dell’anno. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 6 dicembre 2024 per le università e il 15 febbraio 2025 per le scuole.

La premiazione si terrà presso il Consolato Generale d’Italia a San Francisco in aprile 2025, con la possibilità di partecipare anche in videoconferenza.

Organizzata dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura, in collaborazione con partner chiave come il MiC, MIM, MUR, CePeLL, Governo della Confederazione Elvetica, Accademia della Crusca, CGIE, Comunità Radiotelevisiva Italofona, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, RAI Italia e Società Dante Alighieri, l’evento ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica sin dal suo inizio nel 2001.