Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ci riprova: vuole introdurre il reato di ecocidio. L’anno scorso ha cercato di introdurre il reato di negazionismo climatico.

Siamo alle solite: alla sinistra piace introdurre reati di opinione. Tuttavia, in questo caso non c’è solo l’opinione ma c’è anche dell’altro. Se davvero esistesse, il reato di ecocidio rischierebbe di bloccare le opere pubbliche, ovvero lo sviluppo del Paese.

Il problema è che l’Unione Europea porta avanti politiche come quelle di Alleanza Verdi Sinistra. Del resto, la sinistra è al governo della Ue e nemmeno le elezioni che ci sono state in giugno hanno cambiato la situazione. Questo è motivo di scoraggiamento al voto. Il rischio è che alle prossime elezioni europee voterà sempre meno gente.

Così, i fanatici del “Green” europei vogliono imporci delle politiche che ci impoveriranno. I loro colleghi italiani vogliono fare altrettanto qui in Italia. Essi si sentono forti per via della situazione che c’è in Europa. Tutto questo è allarmante. Il rischio è che i vari Bonelli e soci possano portare avanti le loro politiche col favore dell’Unione Europea e contro i governi nazionali che possono essere di segno opposto.