La V commissione tematica del Cgie “Promozione del sistema Italia all’Estero e del Made in Italy” presieduta da Massimo Romagnoli ha svolto numerosi incontri per agevolare l’affermazione delle piccole e medie imprese del Made in Italy presso i mercati esteri; informare gli imprenditori italiani delle opportunità offerte dalla Commissione Europea, quali i fondi europei diretti; costituire una banca dati dei soli imprenditori italiani che risiedono e operano all’estero; redazione, da parte dei componenti la Commissione, di una relazione economica relativa ai Paesi di riferimento.

Nel corso dell’anno – si legge in una nota – sono state avviate molteplici iniziative, a partire dalla promozione della propria attività presso gli ambienti diplomatici mediante l’invio di missive ad Ambasciatori, Camere di Commercio Italiane all’Estero e sedi dell’Istituto del Commercio estero.

Grazie ai suoi componenti, espressione delle comunità italiane residenti in diversi Paesi del mondo, la Commissione ha partecipato agli incontri organizzati dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera per la definizione del sistema Paese; a quelli promossi dalla Camera di Commercio Italiana a Manchester e con alcuni imprenditori in occasione di eventi organizzati dalla Regione Campania nella città di Caiazzo, in provincia di Caserta, in collaborazione con l’ente ITALEA, nell’ambito del progetto Turismo delle radici; alle iniziative organizzate a Milano dalla Fondazione Imprenditoriale Italia-Cina.

Si è impegnata inoltre nella tutela degli interessi degli imprenditori importatori di suini e nel campo agroalimentare presso la Repubblica Dominicana, prendendo parte a diversi incontri istituzionali con il Ministro dell’Agricoltura locale per agevolare la penetrazione dei prodotti italiani nel Paese.