Si è tenuta a Santo Domingo, lo scorso 31 ottobre, la prima riunione dei Coordinatori MAIE per la Repubblica Dominicana, alla presenza del Vice presidente del Movimento Vincenzo Odoguardi e del Coordinatore Caraibi Massimiliano Atrigna.

Presenti Massimiliano Scerra, Coordinatore per la Repubblica Dominicana; Tullio Marino, Coordinatore per Santo Domingo e Presidente della Fondazione Mondo Italia; Aurora Francesca Reparato, coordinatrice per Boca Chica e membro fondatrice della Fondazione; Pasquale Sicignano, Coordinatore MAIE e membro fondatore della Fondazione Mondo Italia; Alessandro Fasanella, Coordinatore per Las Terrenas; Carlo Raspollini, coordinatore per Punta Cana; e Martina Benedetti, coordinatrice del MAIE per le pari opportunità.

Focus della riunione: prefiggersi obiettivi in base alle esigenze degli italiani residenti in Repubblica Dominicana.

La riunione è cominciata con le parole del Vice Presidente Vincenzo Odoguardi, che ha sottolineato come il MAIE sia un Movimento che si discosta dall’ideologia politica e di partito; il suo principale obiettivo è la difesa dei diritti degli italiani all’estero.

“Siamo costantemente al lavoro per i connazionali della Repubblica Dominicana, per assisterli e dare loro sostegno quando necessario. Presto annunceremo programmi e iniziative per contribuire a rafforzare ulteriormente la collettività”, ha fatto sapere Odoguardi.

Successivamente il Coordinatore Caraibi Massimiliano Atrigna ha preso la parola portando i saluti dei Coordinatori Leonardo Perozo, Antonino Sanchirico e Lucio Saputelli che per motivi personali e di lavoro si trovavano impossibilitati a partecipare all’incontro.

Atrigna ha elogiato la coesione e la visione comune dell’attuale gruppo di Coordinatori MAIE in Repubblica Dominicana e ha esortato tutti a continuare nel percorso di collaborazione ed unità avendo come unico proposito il benessere sociale e l’identità culturale della collettività italiana residente nel Paese.

Prima di congedarsi ha stimolato il gruppo a lavorare con la stessa intensità e con appoggio mutuo in virtù delle prossime sfide come le elezioni del Comites e le elezioni politiche.

In seguito ha elogiato Tullio Marino per il lavoro svolto finora dalla Fondazione e l’ha invitato, in qualità di Presidente della Fondazione Mondo Italia, a prendere la parola per esporre un breve resoconto di quanto sviluppato fino a questo momento in soli 4 mesi con la Fondazione:

• La creazione della Fondazione Mondo Italia a luglio

• L’iniziativa Passaporto Gastronomico d’Italianità ad agosto

• L’evento con lo psicologo Roberto Rubiera del 12 ottobre passato

• Il servizio di Attenzione Psicologica agli italiani in RD che già sta funzionando

• Il servizio di Sportello Assistenza a Las Terrenas che continua a funzionare e attraverso il quale stiamo aiutando molti connazionali su temi legali

• Il seguimento di tutta la parte burocratica della Fondazione

• Gli accordi con la UASD, con il CODOPSI, con il Club Arroyo Hondo, tra gli altri

• La previsione per la festa di Natale

Dopo l’intervento di Tullio Marino, hanno parlato tutti gli altri coordinatori, esprimendo il loro sostegno totale al MAIE e illustrando le iniziative che verranno messe in atto nei prossimi mesi a beneficio della collettività e del Sistema Italia in RD.