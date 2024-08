Gli uffici del municipio, riportano i media locali, sono stati presidiati sin dalle prime ore dell’alba da persone in arrivo anche da fuori della capitale dominicana

Migliaia di persone si sono radunate domenica 11 agosto a Santo Domingo per consegnare bottiglie di plastica in cambio di attrezzature per la scuola.

L’iniziativa per la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente – “Plasticos por escolares” – ha permesso di raccogliere oltre 7,2 milioni di bottiglie, più del doppio di quelle ottenute a gennaio del 2024 con la campagna “Plasticos por juguetes” (plastiche per giocattoli).

Affluenza che ha indotto gli organizzatori a prolungare l’orario di apertura della consegna ben oltre le sei ore previste in origine.

In cambio dei contenitori, l’amministrazione pubblica ha consegnato uno zaino di diversi colori, completo di attrezzature scolastiche, quaderni, righelli, matite, ma anche un tablet e degli auricolari.

Il tutto per un valore stimato dell’equivalente di circa 115 dollari. Il materiale raccolto verrà destinato alla Fondazione bottigliette d’amore, che si occupa di produrre giochi all’aperto per bambini utilizzando plastica riciclata.