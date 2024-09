Sul centrosinistra pesa (e non poco) la gestione del presidente Stefano Bonaccini dell’alluvione del 2023. Dunque, chi vincerà?

Il 17 e il 18 novembre si voterà nella regione “rossa” per antonomasia, l’Emilia Romagna. Il candidato presidente del centrosinistra, già sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, è dato in vantaggio nei sondaggi. Dietro di lui Elena Ugolini, candidata del centrodestra. Poi, ci sono altre liste.

De Pascale parte avvantaggiato, ma Ugolini rincorre e si avvicina. Ci sono tanti indecisi e questo può fare cambiare il risultato in modo considerevole.

Sul centrosinistra pesa (e non poco) la gestione del presidente Stefano Bonaccini dell’alluvione del 2023. Dunque, chi vincerà?

I sondaggi dicono: “De Pascale e il centrosinistra”, ma ci sono tanti indecisi e la forbice tra il sindaco di Ravenna e Ugolini non è così ampia da poter dare per scontata la vittoria del centrosinistra. Anzi, a differenza di quanto accadeva in passato, la regione sembra contendibile.