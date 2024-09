Fine settimana nella Grande Mela per Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Sabato 21 settembre si è riunito con i coordinatori MAIE di New York, Boston, New Jersey, per discutere delle iniziative da mettere in campo da qui a fine anno.

Domenica 22, sempre a New York, il vicepresidente MAIE ha partecipato alla serata di gala dell’associazione “Polizzi Generosa” a cui erano presenti alcune tra le più importanti associazioni italiane di NY.

Odoguardi, per il suo impegno a favore degli italiani nel mondo e della promozione della cultura italiana all’estero, oltre che per le ambiziose sfide imprenditoriali che è riuscito a vincere, ha ricevuto l’importante riconoscimento di “Man of the Year”.

“Ringrazio l’associazione Polizzi Generosa e il suo presidente, Vincenzo Armano, per avere pensato a me per questo riconoscimento”, ha dichiarato Odoguardi a margine dell’evento.

“Un premio che desidero dedicare a tutti coloro che hanno lasciato o lasciano l’Italia per un sogno di vita migliore e non dimenticano la propria Patria, anzi, la portano sempre nel proprio cuore; lo dedico inoltre a mia moglie, alla mia famiglia, da cui negli anni ho sempre ricevuto un fortissimo supporto”.

Dopo la tappa a New York, il vicepresidente MAIE sta già preparando le prossime missioni in Canada, che toccheranno tutte le circoscrizioni consolari presenti in quel Paese del Nord America.