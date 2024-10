Nei giorni scorsi, nel corso del Congreso Internacional en Investigación y Ciencias Empresariales, è stata conferita a Valter Sergo, udinese, prorettore vicario e docente di Fondamenti chimici delle tecnologie dell’Università di Trieste, una cattedra ad honorem nella Facoltà di Economia e Contabilità all’Università di Panama.

Durante il congresso, Sergo ha pronunciato la lectio magistralis sui processi decisionali e la gestione strategica delle imprese, in una giornata tutta dedicata al Made in Italy.

Si tratta – osserva il Messaggero del Veneto – di un riconoscimento speciale che vuole premiare la sua carriera e la sua leadership in ambito di dialogo tra scienza e industria; il docente è riuscito a creare una delle prime cattedre sponsorizzate da un’azienda privata in Italia, è stato designato dall’Università come membro del Cda del primo spin off universitario Genefinity, ed è stato il presidente di Bic Incubatori Fvg su nomina della giunta per citare solo alcuni dei ruoli che ha ricoperto in questo ambito.

La carica che gli viene attribuita sancisce e rinsalda il legame scientifico tra Trieste e il Paese dell’America centrale.