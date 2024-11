Le tendenze di viaggio tra gli italiani in vista delle festività natalizie appaiono diversificate e, quindi, ricche di opportunità per gli operatori.

L’Osservatorio di BIT 2025 – la manifestazione del turismo che si terrà a fieramilano – Rho dal 9 all’11 febbraio 2025 – ha raccolto e analizzato alcune delle previsioni più interessanti.

E’ emerso che molti viaggiatori ricercano esperienze uniche e autentiche, con un forte interesse per destinazioni più calde e esotiche, ma non manca chi ricerca l’avventura, anche nei climi freddi, e chi sceglie l’Italia, fra arte, benessere ed enogastronomia.

Calcolando una media sui dati dei principali Tour operator italiani, l’Osservatorio prevede che almeno il 60% dei nostri connazionali ha previsto di partire in occasione del Natale, con un aumento significativo della domanda per viaggi all’estero rispetto agli anni precedenti.

In particolare, si registra un crescente interesse per i viaggi che coniugano avventura e relax, con tour in Paesi che offrono sia la natura selvaggia sia le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline: tra le più gettonate, le destinazioni dei Caraibi come l’evergreen Repubblica Dominicana, dove alla vacanza ‘sole e mare’ si aggiungono grandi parchi naturali incontaminati e le suggestive località ispaniche con le loro tradizioni.

Secondo la Caribbean Hotel & Tourism Association, gli arrivi nella regione sono già aumentati del 13% rispetto all’anno scorso.

Ancora più positivi i numeri delle destinazioni del Centro America, come l’emergente El Salvador tra parchi naturali, vulcani, rovine maya e inaspettati laghi interni. Secondo dati del WTTC, il Paese guida la crescita nell’area e quest’anno ha visto una crescita a 3 cifre di ben il 157% rispetto al 2023.

A tre cifre anche l’incremento del Nicaragua (+142%) e bene anche Guatemala (+52%), Honduras (+49%), Costa Rica (+35%), Messico (+31%) e Colombia (+23%).